حتى القطاع الخاص.. "السليمان": برنامج "تقدير" لكل المتقاعدين وبجميع العروض والمزايا

وفي مقاله "(تقدير) المتقاعد!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "إعلان المؤسسة العامة للتأمينات أمس شمول برنامج تقدير لجميع المتقاعدين ومستفيدي القطاعين العام والخاص يعزز أهمية هذا البرنامج الذي يعد أحد مبادرات المسؤولية الاجتماعية المقدمة لعملاء المؤسسة!".

بإمكان جميع المتقاعدين الاستفادة

ويعلق "السليمان" قائلاً: "سيكون بإمكان جميع المتقاعدين الاستفادة من جميع العروض والمزايا التي تقدمها مسارات البرنامج الخمسة في مجالات الصحة والنقل والتعليم والترفيه والإسكان والسياحة من خلال أكثر من ٦٠٠ شريك يقدمون خدماتهم لأعضاء البرنامج!.. المؤسسة سبق وأطلقت واحدة من أهم المبادرات لدعم العاملين بالمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة جائحة فايروس كورونا من خلال برنامج (ساند) مما ساهم بشكل كبير في استقرار العاملين بتلك المنشآت ومحافظتهم على وظائفهم!".