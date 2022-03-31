"حراج".. الأكثر زيارة بين منصات البيع والشراء بالمملكة عام 2021

حلت منصة "حراج" المتخصص في البيع والشراء، ضمن قائمة أكثر مواقع الإنترنت زيارة في المملكة خلال عام 2021؛ حسب تقرير حديث أصدرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.
وجاء "حراج" في المرتبة الثامنة، متفوقًا على "أمازون" الذي حل في المركز التاسع، وتاليًا لمنصة المراسلات الفورية "واتساب" التي حلت في المركز السابع.
وحسب التقرير: فقد جاء عملاق البحث الشهير Google في المرتبة الأولى من حيث الأكثر زيارة في السعودية في عام 2021، فيما حل ثانيًا موقع مشاهدة الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أما المركز الثالث فكان من نصيب موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تلاه عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في المركز الرابع.
وجاء موقع "مايكروسوفت" في المركز الخامس، تلاه موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستقرام" في المركز السادس، ثم موقع "واتساب" في المركز السابع، وموقع "حراج" في المركز الثامن، يليه موقع "أمازون" ثم موقع "نفاذ" في المركز العاشر.
وتعد منصة "حراج" من أكبر منصات البيع والشراء في المملكة؛ حيث يشمل جميع الأقسام المتنوعة مثل: سيارات، عقارات، أجهزة، حيوانات وطيور، أثاث وخدمات، وغيرها من السلع غير المصنفة.
جدير بالذكر أن تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تضمن أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة؛ حيث ألقى الضوء على نسبة انتشار الإنترنت في المملكة، إضافة إلى نمط وسلوك المستخدمين للإنترنت.