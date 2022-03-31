"حراج".. الأكثر زيارة بين منصات البيع والشراء بالمملكة عام 2021

وحسب التقرير: فقد جاء عملاق البحث الشهير Google في المرتبة الأولى من حيث الأكثر زيارة في السعودية في عام 2021، فيما حل ثانيًا موقع مشاهدة الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أما المركز الثالث فكان من نصيب موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تلاه عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في المركز الرابع.