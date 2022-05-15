حريق "الظهران مول".. الأجزاء المتضررة أقل من 10%

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم، أن الحريق الجزئي في "الظهران مول"، الواقع بمحافظة الظهران بالمنطقة الشرقية، والذي شب صباح يوم الجمعة بتاريخ 13 مايو 2022، طال منطقة محدودة من توسعة المول الواقعة في الجهة الغربية والتي تم افتتاحها خلال عام 2008؛ حيث تُشَكل مساحة الأجزاء المتضررة أقل من 10% من إجمالي مساحات المول التأجيرية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية": إن الحريق نشب خلال الساعات الأولى من الصباح وقبل موعد افتتاح المول الرسمي، وتمت السيطرة عليه من قِبَل الجهات المختصة دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية؛ مشيرة إلى دور فرقة الطوارئ التابعة للدفاع المدني بالمحافظة؛ ساهم في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.
ولا تزال الشركة في انتظار تقرير الحادث المفصل، والذي سيصدر من قِبَل الدفاع المدني.
وتوقعت الشركة، إعادة افتتاح المول خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ نظرًا لمحدودية الحريق؛ موضحةً أنها ستقوم بتقييم الأثر المالي الناتج عن الحادث بعد اكتمال إجراءات المسح الميداني للموقع، رغم توقعها المبدئي بأن الأثر المالي الذي ستتكبده الشركة لن يتجاوز مبلغ 25 مليون ريال؛ في ظل وجود التغطية التأمينية الشاملة للمول، والتي شرعت الشركة في إجراءات المطالبة به.
وأشارت إلى أن التغطية التأمينية لهذا المركز ولجميع المراكز التجارية الـ20 الأخرى؛ تعتبر شاملة؛ حيث تغطي كامل مرافق المراكز التجارية، وتغطي أيضًا أي خسائر للإيرادات ناتجة عن توقف أنشطتها التشغيلية نتيجة مثل هذا النوع من الحوادث.
وأعلنت شركة التأمين العربية التعاونية، أنها استلمت بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٢ بلاغًا عن وقوع حادث حريق في مجمع الظهران مول بمدينة الظهران التابع لشركة المراكز العربية.
وقامت الشركة -فور استلامها- البلاغ بتعيين مُقَدّر خسائر مرخص من قِبَل البنك المركزي السعودي لتقييم الأضرار الناتجة عن الحريق.
وأوضحت الشركة أن الخسائر الناتجة عن هذا الحريق مُعادٌ تأمينها لدى معيدي التأمين؛ وفق الأصول بنسبة تفوق 99.5%؛ وبالتالي لن يكون هناك أثر مالي جوهري على النتائج المالية للشركة.
وأكدت أن الشركة ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فور حدوثها.