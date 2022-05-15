حريق "الظهران مول".. الأجزاء المتضررة أقل من 10%

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية": إن الحريق نشب خلال الساعات الأولى من الصباح وقبل موعد افتتاح المول الرسمي، وتمت السيطرة عليه من قِبَل الجهات المختصة دون وقوع أي إصابات أو وفيات بشرية؛ مشيرة إلى دور فرقة الطوارئ التابعة للدفاع المدني بالمحافظة؛ ساهم في السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي.