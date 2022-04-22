حريق مأساوي بصفوى يُصرع ٤ من عائلة واحدة.. والأمن يتحفظ على شاب

وفي التفاصيل، فقد أكد شهود عيان أن حريقًا شب في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف؛ حيث لم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول للإنقاذ من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية "شبك حرامي" حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.