"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 56 "يوليو 2022"

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 55 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثرَ من 120 مليار ريال؛ منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.