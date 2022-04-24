"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 54

وحصل 76 % من المستفيدين على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكّلين 6 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.