"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 54

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، صدور نتائج الأهلية للدورة (54)، التي تمثل دفعة شهر مايو 2022م.
ودعا البرنامج المستفيدين، إلى التحقّق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن. https://ca.gov.sa
وفي العاشر من أبريل الجاري، كان قد أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصّص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والخمسين 10.3 مليون مستفيد وتابع.
وبيّن البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 116 مليار ريال؛ منها مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وحصل 76 % من المستفيدين على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 122 ألف مستفيد، مشكّلين 6 % من إجمالي المستفيدين الرئيسين.