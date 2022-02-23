"حصة بنت سلمان": المسؤولية المجتمعية حاضرة في المملكة على امتداد تاريخها العريق

رفعت الرئيسة الفخرية لجمعية المسؤولية المجتمعية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، باسمها ونيابة عن منسوبي الجمعية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وبينّت الأميرة حصة، أن المسؤولية المجتمعية للدولة حاضرة وبارزة في الداخل والخارج، وللمملكة تاريخ عريق وسجل حافل وجذور راسخة في العمل التطوعي والإنساني والمجتمعي على مر الأزمان، وأعمال دوّنها التاريخ منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدَي الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والمسؤولية المجتمعية حاضرة في جميع العصور، ومع التقنيات الحديثة تغيّرت المفاهيم من خلال التوعية وزاد العطاء، ولله الحمد والشكر.

وسألت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الله تعالى، أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه، وأن يحقق مزيداً من النماء والازدهار، ويكمل مسيرة النهضة التنموية في المجالات كافة، وعلى جميع المستويات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.