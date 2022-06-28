حضوريًّا.. "الدبلوم العالي للعلوم القانونية" يتيح التسجيل لاختبار "كفايات" بمعهد الإدارة

أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، عن إتاحة التسجيل في اختبار "كفايات" لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية عبر موقع المركز الإلكتروني؛ حيث إن اختبار كفايات يُعد أحد الشروط الأساسية للالتحاق بالبرنامج؛ علمًا بأن الاختبار سيُعقد حضوريًّا يوم الأربعاء 21 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 20 يوليو 2022م في عدد من المقرات المحوسبة التابعة للمركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) في كل من: (الرياض، جدة، الدمام، بريدة، أبها، المدينة المنورة).