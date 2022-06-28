حضوريًّا.. "الدبلوم العالي للعلوم القانونية" يتيح التسجيل لاختبار "كفايات" بمعهد الإدارة

أعلن معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، عن إتاحة التسجيل في اختبار "كفايات" لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية عبر موقع المركز الإلكتروني؛ حيث إن اختبار كفايات يُعد أحد الشروط الأساسية للالتحاق بالبرنامج؛ علمًا بأن الاختبار سيُعقد حضوريًّا يوم الأربعاء 21 ذو الحجة 1443هـ، الموافق 20 يوليو 2022م في عدد من المقرات المحوسبة التابعة للمركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) في كل من: (الرياض، جدة، الدمام، بريدة، أبها، المدينة المنورة).
الجدير بالذكر أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية بمعهد الإدارة يُعد من البرامج النوعية والمتميزة في المجال القانوني؛ إذ إنه يؤهل غير المختصين بالقانون من حملة البكالوريوس تأهيلًا قانونيًّا يُمَكّنهم من الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة وغيرها من المزايا، كما تشرف على البرنامج لجنة توجيهية تضم نخبة من المختصين في المجال الشرعي والقانوني من أصحاب المعالي والسعادة؛ بهدف رسم سياسات البرنامج ورفع كفاءته، والتحقق من الإيفاء بمستهدفاته وإقرار الممكنات اللازمة لذلك.
ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج يمكن الدخول على الرابط التالي، بالإضافة إلى حساب البرنامج على منصة تويتر.