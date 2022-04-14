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حق سكن المطلقة.. ما الذي فُهِمَ خطأ في "لا تخرجوهن من بيوتهن"؟
كلمات تُسلط "سبق" الضوء عليها من باب إعجاز القرآن وسحر بيانه
يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن، بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان.
وخلال شهر رمضان، تُسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها، وكشف شيء من الإعجاز القرآني.
ففي الآية الأولى من سورة "الطلاق" يقول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتهن}، يظن بعض الناس أن معنى بيوتهن أي البيوت التي يملكها المطلقات، والصواب أن المراد ببيوتهن أي بيوت أزواجهن.
فإذا طَلّق الرجل زوجته؛ وجب عليه حق السكنى لمطلقته، ووجب على المطلقة البقاء في بيته حتى تنتهي عدتها، والله أعلم.