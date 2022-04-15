حماس وتشويق ثم إعجاب وتداول.. شاهد كيف يحفّز أب أبناءه لحفظ القرآن

وفي التفاصيل، أوضح عادل الأزوري؛ من الطائف لـ"قناة الإخبارية"، أن ابنيه صالح وحاتم في طريقهما لحفظ القرآن كاملاً بإذن الله، مشيراً إلى أن فكرة هذه المسابقة التي تعتمد على التركيز وحضور الذهن وسرعة البديهة بالإجابة خلال 15 ثانية من السؤال، بدأت منذ 5 سنوات، وذلك في صباح أحد الأيام الدراسية أثناء ذهابه بأبنائه الى المدرسة، وذلك من أجل تنشيطهم فتقبلوها وأحبوها وأصبحوا كل يوم يطلبونها.