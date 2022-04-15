محليات
حماس وتشويق ثم إعجاب وتداول.. شاهد كيف يحفّز أب أبناءه لحفظ القرآن
أكّد أن الفكرة بدأت صباح يوم دراسي قبل 5 أعوام وأحبوها وباتوا يطلبونها
حققت مقاطع فيديو لأب يقوم بتحفيز أبنائه على حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان بطريقة مشوقة وحماسية انتشاراً وتداولاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أوضح عادل الأزوري؛ من الطائف لـ"قناة الإخبارية"، أن ابنيه صالح وحاتم في طريقهما لحفظ القرآن كاملاً بإذن الله، مشيراً إلى أن فكرة هذه المسابقة التي تعتمد على التركيز وحضور الذهن وسرعة البديهة بالإجابة خلال 15 ثانية من السؤال، بدأت منذ 5 سنوات، وذلك في صباح أحد الأيام الدراسية أثناء ذهابه بأبنائه الى المدرسة، وذلك من أجل تنشيطهم فتقبلوها وأحبوها وأصبحوا كل يوم يطلبونها.
ووصف "الأزوري"؛ التفاعل والانتشار الذي حقّقته مقاطع فيديو المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه كان جميلاً ومفرحاً وداعماً بالنسبة لهم.