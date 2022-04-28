حملات ميدانية لمتابعة 1500 صالون ومركز تجميل في الطائف

ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 130 مخالفة صحية، تتعلق بتدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية وانتهاء التراخيص البلدية، في صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تجد إقبالًا متزايدًا هذه الأيام مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.