حملات ميدانية لمتابعة 1500 صالون ومركز تجميل في الطائف
ضبطت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 130 مخالفة صحية، تتعلق بتدني مستوى النظافة وعدم وجود شهادات صحية وانتهاء التراخيص البلدية، في صوالين الحلاقة ومراكز التجميل، والتي تجد إقبالًا متزايدًا هذه الأيام مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
جاءت الحملة الميدانية المكثفة على محالّ الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية ومراكز التجميل؛ للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية.
وستشمل الجولات وفقًا لبيانٍ تلقته "سبق" من الأمانة، ألفي مرفق بأنحاء المحافظة، وقد نفذت فرق البلديات الفرعية جولات رقابية مستمرة (صباحية ومسائية)؛ لمتابعة هذه المرافق وضبط الملاحظات والتجاوزات الصحية.
وبيّنت الأمانة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود تعزيز الرقابة البلدية والتقيد بالتعليمات واللوائح البلدية مع تصحيح الملاحظات والتجاوزات الصحية، حيث ستستمر الحملات حتى نهاية الشهر الجاري.