حملة "اترك أثرًا" في محمية الملك سلمان تزرع 3 آلاف شتلة

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حملة بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي جمعية مبرة الخيرية في منطقة حائل وجمعية رفاق لرعاية الأيتام، وعدد من المتطوعين، تحت مسمى "اترك أثرا" وذلك بالتزامن مع أسبوع البيئة.