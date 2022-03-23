حملة "اترك أثرًا" في محمية الملك سلمان تزرع 3 آلاف شتلة

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حملة بالتعاون مع مركز تنمية الغطاء النباتي جمعية مبرة الخيرية في منطقة حائل وجمعية رفاق لرعاية الأيتام، وعدد من المتطوعين، تحت مسمى "اترك أثرا" وذلك بالتزامن مع أسبوع البيئة.
وتجاوز عدد حضور المبادرة 200 متطوع من الأطفال المشاركين من جمعية رفاق لرعاية الأيتام وجمعية مبرة الخيرية والمتطوعين المبادرين في الحملة.
وأعلنت محمية الملك سلمان عن وجود فرص تطوعية بالتزامن مع أسبوع البيئة، تتعلق بمبادرات التشجير وتنظيمها في أراضي المحمية.
واستهدفت المبادرة زراعة 3000 شتلة أشجار في منتزه مشار الوطني بحائل، وذلك بمشاركة هيئة تطوير منطقة حائل وأعضاء نادي هايكنغ حائل.
وتشمل فعالية أسبوع البيئة بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية كلاً من تبوك، وحائل، والجوف حتى يوم الخميس 24 مارس من هذا الأسبوع.
وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع في المنطقة لتنمية الغطاء النباتي ومجال التنمية البيئية المستدامة، بالإضافة إلى أعمال التشجير في أراضي المحمية.