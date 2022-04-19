محليات

خادم الحرمين يوجِّه بتعديل بداية إجازة الطلاب والطالبات لتكون ابتداء من نهاية دوام الخميس 20 / 9 / 1443

خادم الحرمين يوجِّه بتعديل بداية إجازة الطلاب والطالبات لتكون ابتداء من نهاية دوام الخميس 20 / 9 / 1443
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
واس
واس

حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقاً للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24 / 9 / 1443هـ الموافق 25 / 4 / 2022م؛ وبناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ فقد وجّه أيده الله بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20 / 9 / 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21 / 4 / 2022م.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
التعليم
إجازة عيد الفطر المبارك

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