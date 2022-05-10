خادم الحرمين يوجّه بنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" إلى الرياض

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة"، ابنتَي حذيفة بن عبدالله نعمان من الجمهورية اليمنية، إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.
أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مبيناً أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق، هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" وُلدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.
وأكّد أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- يُولي البرنامج السعودي للتوائم السيامية اهتماماً كبيراً، كما يلقى البرنامج دعماً ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرارٌ لما تقدّمه مملكة العطاء والإنسانية من خدماتٍ متعددة للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.