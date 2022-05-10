خادم الحرمين يوجّه بنقل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" إلى الرياض

أوضح ذلك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي لفصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مبيناً أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق، هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" وُلدتا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن.