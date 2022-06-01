خالد الفيصل يطلق الموسم الأول لجائزته لوقف القرآن.. مع دعمها بمليونيْ ريال

ويدور محور جائزة الأمير خالد الفيصل لوقف لغة القرآن لهذا العام: (اللغة العربية وريادة الأعمال)، وتتضمن أفرعُ الجائزة المبادرات المؤسسية، ومبادرات أفراد، ومبادرات القطاع الخاص، ومبادرات القطاع الثالث (غير الربحي)، وتمنح الجوائز في هذه الفروع للكيانات أو الأعمال التي تَحققت فيها شروط المسارات الريادية والتي تَحولت من أفكار نظرية إلى مشاريع ريادية ملموسة في الواقع أو منتجات ذات حضور رسمي، وتأثير يمكن ملاحظته وقياسه.