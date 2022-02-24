خبراء دوليون وسعوديون يستعرضون تطوير الأدوية البيولوجية واللقاحات

أوصت ندوة بعنوان "تقدم تقنيات وفرص تطوير اللقاحات" التي نظمتها الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، بأهمية السيطرة على مسببات الأمراض المشتركة خلال مرحلة انتقالها بين الحيوانات قبل وصولها إلى البشر.

ومن هذه الأمراض مرض كوفيد-19 وفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV)؛ مؤكدة أن ظهور أو إعادة ظهور بعض الأمراض المعدية ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الصحي الوطني.

وأشارت الندوة إلى أن العديد من مسببات ونواقل الأمراض تغزو الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية عبر الإقليم المداري الإفريقي. كذلك طالبت الندوة بضرورة دعم البحث والتطوير في مجال التقنية الحيوية من أجل إيجاد علاجات ولقاحات للأمراض الوبائية المحتملة محليًّا لمنع ظهور جوائح أخرى.

وكشفت الندوة عن عدد من مشاريع التعاون التي تستهدف تطوير اللقاحات؛ منها مشروع شراكة وطني دولي لتطوير لقاح قائم على تقنية البروتين ضد فيروس كورونا الميرس.

وسلطت الندوةُ الضوءَ على إحدى الخطط الوطنية الطموحة لتوطين تقنية الحمض النووي المرسال (mRNA) في المملكة العربية السعودية في عدد من المجالات الطبية؛ بهدف إيجاد لقاحات وعلاجات لأهم الأمراض المنتشرة في المملكة، وكذلك إتاحة فرص التدريب لجيل مؤهل من الشباب والشابات السعوديين على هذه التقنيات الحيوية الحديثة.

وأشار الخبراء إلى أهمية تسريع الخطة الحالية لتوطين تقنية الحمض النووي المرسال (mRNA) في المملكة من أجل الحد من التهديدات الوبائية الخطيرة المحتملة (مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والليشمانيا، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع).

وحَظِيَت الندوة باهتمام عالمي ومشاركة دولية لعدد من العلماء على مستوى العالم؛ حيث رحّب خالد بن صالح الخطاف، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيماكو الدوائية" بضيوف الشركة والمتحدثين المحليين والدوليين؛ منهم: الدكتور باولو مارتيني، كبير المسؤولين العلميين (CSO) للأمراض النادرة والأورام والبحوث الخارجية والتطوير في شركة مودرنا.. والدكتور بيتر ج. هوتز، المدير المشارك لمركز تطوير اللقاحات (CVD) وأستاذ طب الأطفال وعلم الفيروسات الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة.. والدكتورة ماريا إيلينا بوتازي، المديرة المشاركة لمركز تطوير اللقاحات (CVD) وأستاذة طب الأطفال (طب المناطق الاستوائية) وعلم الفيروسات الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة في كلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة.

هذا بالإضافة إلى العلماء السعوديين الذين يتمتعون بخبرة مرجعية في مجال تطوير اللقاحات والأمراض المعدية؛ ومنهم: الدكتور مشعل الشظي، أستاذ التقنية الحيوية الصيدلانية المساعد، ونائب مدير كرسي أبحاث اللقاحات للأمراض المعدية بكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود، ومستشار اللقاحات والأدوية البيولوجية.. والدكتور وليد السالم، مدير برنامج الصحة الواحدة، ومستشار في وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة.. والدكتور عبدالعزيز الوفي، أستاذ باحث مشارك في الأمراض المعدية وعلم اللقاحات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. والدكتورة ولاء العلواني، أستاذة مساعدة في طب النانو، قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم في جامعة جدة.

وقدم الندوة وأدار الحوار الدكتور أحمد عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك في الصيدلية الإكلينيكية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

وأقيمت الندوة في كراون بلازا الرياض، وحضرها ممثلون لقطاعات الرعاية الصحية السعودية والوزارات والهيئات ذات العلاقة. وجاءت الندوة تماشيًا مع التزام (سبيماكو الدوائية) بالمساهمة في تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وتعزيز الأمن الصحي والدوائي للمجتمع من خلال تطوير وتوطين التقنيات الحيوية الحديثة ودفع عجلة الابتكار بهذا المضمار.