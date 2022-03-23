خبيرة عالمية لـ"سبق": السعودية قائدة في تعدين البحار واستخراج المعادن منها

أكدت الخبيرة الأمريكية ومؤسسة مجموعة الأوروبية لتحلية المياه المالحة، مريام بالمان، أن المملكة العربية السعودية هي قائدة في تعدين البحار واستخراج المعادن منها.
وقالت "بالمان" لـ"سبق" على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الأول على مستوى العالم، والذي عقدته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع الجمعية الدولية لتحلية المياه المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة" لمدة ثلاثة أيام في محافظة الخبر، إن السعودية فتحت المجال، والفرص عظيمة في تعدين البحار واستخراج المعادن الثمينة من البحار، حيث إن السعودية هي من بدأ في تعدين البحار، مشيرة إلى أن المؤتمر فريد من نوعه والأول على مستوى العالم في تعدين البحار.
وكانت فعاليات المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة اختُتمت فعاليته، بالكشف عن أبرز الفرص في استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي الناتج عن منظومات تحلية المياه في العالم.
وناقش الخبراء في اليوم الختامي تقنيات استرداد المحلول الملحي بنسب فائقة، وإزالة الترسيب الكهربائي للمعادن، إضافة إلى آليات تشغيل منظومة تحلية الشعيبة التي تُعدّ أول منظومة تجارية في العالم تُدخل المغنيسيوم للمياه المنتجة، واستخلاص المياه والأملاح عبر أنظمة غشائية متكاملة تستخدم المحيطات كمناجم مفتوحة لاستخلاص المعادن.
وتناول الخبراء مستقبل تعدين الأملاح والمعادن لخدمة صناعة الإلكترونيات الدقيقة والأدوية والكيماويات، إضافة إلى اقتصاديات تعدين المحلول الملحي بهدف استخلاص كلورايد الصوديوم ذي القيمة الغذائية العالية، وتحديات استرداد المحلول الملحي في منظومات تحلية مياه البحار، ومستقبل إنتاج مواد مستدامة من المياه والمعادن.
وفي نهاية المؤتمر الدولي اطّلع المشاركون على أحدث التقنيات في منظومة رأس الخير الصديقة للبيئة، والتي تُعد أكبر منظومة تحلية مياه في العالم.