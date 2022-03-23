خبيرة عالمية لـ"سبق": السعودية قائدة في تعدين البحار واستخراج المعادن منها

وقالت "بالمان" لـ"سبق" على هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة الأول على مستوى العالم، والذي عقدته المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع الجمعية الدولية لتحلية المياه المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة" لمدة ثلاثة أيام في محافظة الخبر، إن السعودية فتحت المجال، والفرص عظيمة في تعدين البحار واستخراج المعادن الثمينة من البحار، حيث إن السعودية هي من بدأ في تعدين البحار، مشيرة إلى أن المؤتمر فريد من نوعه والأول على مستوى العالم في تعدين البحار.