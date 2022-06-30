خبير الطقس "السليمي": ملخص موسم المملكة متطابق مع تطورات بحر العرب والهندي
توقع خبير الطقس نادر بن صالح السليمي، في تقريره عن ملخص موسم 2022-2023، أرشيفيًا بالتطابق مع المعطيات الحالية عن وسم نشط بحالات متباعدة قوية تتركز لوسط الغربية ووسط المملكة بامتداد شرقي إلى شمال شرق المملكة في نوفمبر، مع بدايات مبكرة شمالية في أكتوبر، حالة من الأنينا الضعيفة المتزامنة مع سلبية شمال الأطلسي، متأملاً التطورات لبحر العرب والهندي للفترة المقبلة.
كما توقع "السليمي" شتاء حياد بارد ومتوقع شتاء خفيف وأفضل نسبيًا لنصف الجزيرة الشرقي مع تباعد للحالات.
وأضاف أنه متوقع ربيع 2023 "المراويح" مراويح قوية تتركز بالنصف الأول من الربيع لمناطق واسعة، والنصف الأخير تتركز بشكل جيد خارج نطاق المراويح المعتادة.
وكشف "السليمي" عن أن النظرة أرشيفية مع الأخذ بالمعطيات الحالية المتوقعة من النماذج للهادي والأطلسي وبحر العرب والهندي ومعاملاتها كافة. والله أعلم.
وختم نادر السليمي قائلاً إن الدقة للأقرب فالأقرب، والنشرات النهائية دائمًا أكثر دقة، وهي تسبق فترة التوقع على الأقل بشهر ونصف الشهر.