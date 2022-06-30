خبير الطقس "السليمي": ملخص موسم المملكة متطابق مع تطورات بحر العرب والهندي

توقع خبير الطقس نادر بن صالح السليمي، في تقريره عن ملخص موسم 2022-2023، أرشيفيًا بالتطابق مع المعطيات الحالية عن وسم نشط بحالات متباعدة قوية تتركز لوسط الغربية ووسط المملكة بامتداد شرقي إلى شمال شرق المملكة في نوفمبر، مع بدايات مبكرة شمالية في أكتوبر، حالة من الأنينا الضعيفة المتزامنة مع سلبية شمال الأطلسي، متأملاً التطورات لبحر العرب والهندي للفترة المقبلة.