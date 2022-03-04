"خبير طقس": أجواء باردة اليوم بالشمالية و"طريف" تسجل أدنى درجات الحرارة في المملكة

قال خبير الطقس والمناخ الباحث عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن الشمالية شهدت أجواء باردة اليوم الجمعة، فيما شهدت باقي مناطق المملكة أجواء معتدلة، وسجلت طريف أقل درجة حرارة 5 مئوية، والأعلى في جازان 25 مئوية، فيما سجلت الرياض تسجل 22 مئوية لأول مرة منذ دخول شتاء هذا العام.