"خبير طقس": أجواء باردة اليوم بالشمالية و"طريف" تسجل أدنى درجات الحرارة في المملكة

قال خبير الطقس والمناخ الباحث عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن الشمالية شهدت أجواء باردة اليوم الجمعة، فيما شهدت باقي مناطق المملكة أجواء معتدلة، وسجلت طريف أقل درجة حرارة 5 مئوية، والأعلى في جازان 25 مئوية، فيما سجلت الرياض تسجل 22 مئوية لأول مرة منذ دخول شتاء هذا العام.
وأضاف "الحصيني"، إن غيوماً جزئية على شمال ووسط وشرق المملكة والخليج مع غبار -اللون الزهري، وفرصة هطول الأمطار على أجزاء من الشمالية والشرقية والقصيم والكويت وشمال منطقة الرياض، وهي متفاوتة من خفيفة لمتوسطة مع غبار، وتوالي الحرارة انخفاضها التدريجي البداية من الشمالية ثم الوسطى فالشرقية وشرق الغربية تسبق برياح مثيرة للغبار.