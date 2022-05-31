خدمات متنوعة تقدمها شركة TBC لدعم التعليم الأھلي.. عبر مركز الاستثمار التعليمي

وصمم المركز ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى "ما قبل الاستثمار" وتضم دراسة حاجة السوق لإمداد المستثمرين بمعلومات موثقة عن المناطق التي يزداد بھا الطلب على التعليم الأھلي، وأيضاً تطوير الأنظمة والإجراءات لتسھيل إصدار التراخيص وتسريع إجراءاتھا، والمرحلة الثانية ھي "أثناء الاستثمار" وتشمل ربط المستثمرين بالجھات المختصة سواء الحكومية أو الخاصة، فيما تركز المرحلة الثالثة "بعد الاستثمار" على الخدمات اللوجستية ومنھا الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم المعارض، مع تخصيص مسار موحد لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاستثمار في ھذا المجال.