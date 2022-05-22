خدمة إلكترونية جديدة بوزارة الطاقة للحصول على رخصة استيراد وتصدير المنتجات البترولية

يذكر أن المرسوم الملكي الكريم، الذي صدر به نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ينص على أن تتولى الوزارة وضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بما في ذلك النشاطات المذكورة، بغرض قياس ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع البترولي الوطني، إضافة إلى ضبط المخالفات حسب ما نُص عليها في النظام، وهناك ستة نشاطات أخرى، إضافة إلى الاستيراد والتصدير، يشترط لممارستها الحصول على الرُّخص اللازمة من الوزارة وهي: البيع، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والاستخدام، سواء أكان استخدامًا بغرض الحرق أم كمُدخَلٍ (لقيمٍ) في عمليات الصناعة.