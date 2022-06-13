خدمة 24 ساعة.. رعاية عاجلة للحالات الطارئة الباردة بـ"صحي أبحر"

دشّن مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، نظام الرعاية العاجلة بمركز صحي أبحر الشمالية، لاستقبال الحالات الطارئة الباردة بدلاً من استقبالها بقسم الطوارئ في المجمع، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
ويهدف تدشين نظام الرعاية العاجلة في مركز صحي أبحر الشمالية إلى تمكيّن مرضى الحالات المرضية الطارئة الباردة من سهولة الوصول للخدمة الطبية بشكل أسرع دون تأخير وتلقي الخدمة الطبية بشكل أفضل، حيث يُسهم في تقليص فترة الانتظار وكذلك حرصًا على تجويد الخدمات المقدمة للمرضى والارتقاء بمستواها.
ويأتي تدشين مركز الرعاية العاجلة سعياً من "الصحة" في جدة لتحسين كفاءة الأداء واستثمار كل الإمكانات المتاحة لخدمة المراجعين بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون أي تأخير في تلقي الرعاية الصحية، إلى جانب تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات.
وتم تجهيز المركز بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية التي تضمن تقديم علاج عاجل لجميع المرضى، كما تم تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع حالات الرعاية العاجلة ودعمهم بالقوى العاملة من أطباء أسرة ومختبر وأشعة.
ويقدم المركز خدماته على مدار الـ ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازة الأسبوعية من خلال عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.