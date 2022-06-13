خدمة 24 ساعة.. رعاية عاجلة للحالات الطارئة الباردة بـ"صحي أبحر"

ويأتي تدشين مركز الرعاية العاجلة سعياً من "الصحة" في جدة لتحسين كفاءة الأداء واستثمار كل الإمكانات المتاحة لخدمة المراجعين بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون أي تأخير في تلقي الرعاية الصحية، إلى جانب تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات.