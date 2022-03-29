"خرابيط ما أبغاها" وتوت.. استشاري قلب يهاجم مدّعي الرجيم في رمضان

وقال، في مقطع فيديو عبر "يوتيوب" في حديثٍ عن الاستعداد لرمضان: "مَن لا يريد الأكل فهي مشكلته، فنحن نتعبّد الله بالأكل ليلاً في رمضان، ونأكل حتى نشبع، ونشكره كما نتعبّده بالصيام في النهار، المهم تجنب الإسراف والتبذير"، موضحاً أن بعض الناس لا يأكل بعض الأطعمة إلا في رمضان؛ كالهريس والعصيدة والسمبوسة والشوربة وشراب التوت والقطايف وغيرها، متسائلاً: "لماذا تحرموننا من الأكل؟ ماذا فيها لو زاد وزني 5 كيلو في رمضان؟".