"خرابيط ما أبغاها" وتوت.. استشاري قلب يهاجم مدّعي الرجيم في رمضان

انتقد استشاري القلب والداعية الدكتور خالد الجبير، مَن يدعون إلى ممارسة الرجيم والابتعاد عن بعض الاطعمة والمشروبات والتقيد بنوعية وكمية الأكل في رمضان، مشيراً إلى أن هذا الشهر الفضيل له ميزة معينة في الأكل وخصوصية بعض أنواع الطعام.
وقال، في مقطع فيديو عبر "يوتيوب" في حديثٍ عن الاستعداد لرمضان: "مَن لا يريد الأكل فهي مشكلته، فنحن نتعبّد الله بالأكل ليلاً في رمضان، ونأكل حتى نشبع، ونشكره كما نتعبّده بالصيام في النهار، المهم تجنب الإسراف والتبذير"، موضحاً أن بعض الناس لا يأكل بعض الأطعمة إلا في رمضان؛ كالهريس والعصيدة والسمبوسة والشوربة وشراب التوت والقطايف وغيرها، متسائلاً: "لماذا تحرموننا من الأكل؟ ماذا فيها لو زاد وزني 5 كيلو في رمضان؟".
كما انتقد استشاري القلب والداعية الدكتور خالد الجبير، مَن يحذّرون من شرب التوت؛ لأنه يحتوي على سكر وأصباغ، مشيراً إلى أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأردف: "هذا عصير توت.. أنت تقولي أصباغ من أي ناحية.. السكر تحرمه عليّ ليه يا أخي اتق الله فيني، لست مصاباً بمرض السكري، وليس عندي سكر"، منتقداً مَن يقولون إن عصير التوت يسبّب السرطان ونقص المناعة، مطالباً إياهم بإحضار بحث علمي يؤكّد ذلك، لا نريد كلاماً من رؤوسكم.. وتابع منفعلاً: "أعطني بحثاً مضبوطاً أما حسي خرابيط من رأسك هذي ما أبغاها أنا".
وأشار إلى أن البعض يردّدون معلومات مغلوطة دون التأكّد من صحتها، مثل حدوث الوفاة عند تناول التوت، لافتاً إلى أن أحد الأشخاص يدّعي احتواء علبة عصير التوت على 6 حبات سكر تسبّب الوفاة".
وأكمل "الجبير": "ما متنا، لنا خمسون سنة نشربها، متسائلاً: "تحرمها عليّ ليش"، لافتاً إلى أنه يتناول 3 كاسات توت، وداعياً إلى شربه: "توت سكر مضبوط ومركّز، اشرب توت بصرف النظر عن أي شركة".
وأردف: "ما نعرف التوت إلا في رمضان تيجي تقولي أصباغ.. أصباغ من وين جبتها"، وتابع: "والله لو أنا الوكيل لأرفع عليك دعوى ومفروض الغذاء والدواء ترفع دعوى قذف عليك".
واختتم حديثه قائلاً: "أنا لو جبت التوت من المزارع وعصرته وشربته تقولي أصباغ.. تقولي شيء.. أنا حر يا أخي".
وحذّر قائلاً: "اتقوا الله قد تدخلون في الآية (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)، واختتم: "أنا أشرب 3 كاسات توت بسكر مضبوط وعصير مركّز، نحن لا نتمتع بهذا العصير إلا في رمضان، لو أنا الوكيل لرفعت دعوى، ولفت إلى أن أفضل طعام السحور هو التمر أو الماء".