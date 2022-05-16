"خسوف القمر" يظهر بسماء السعودية فجراً قبل أن يختفي عن الأنظار

رُصد فجر اليوم الإثنين 16 مايو 2022 خسوف للقمر بسماء مدينة جدة، ووثقت مرحلة خسوف شبه الظل فقط، لكن بمجرد بداية الخسوف الجزئي اختفى القمر عن الأنظار، علماً بأن السماء لم تكن صافية.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر البدر أشرق بالتزامن مع غروب شمس الأحد من الأفق الجنوبي الشرقي، وكان قوس مساره الظاهري عبر قبة السماء يحاكي موقع الشمس الظاهري بعد ستة أشهر من الآن، حيث تكون في أقصى الجنوب في ديسمبر، لذلك سلك القمر البدر المسار المنخفض لشمس الشتاء.
وأضاف أبو زاهرة، يعود سبب عدم حدوث الخسوف شهرياً، إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، حيث ظل الأرض يكون على المستوى نفسه، لذلك لا يحدث خسوف شهرياً.
وتابع، على عكس كسوف الشمس تمت متابعة خسوف القمر بالعين المجردة والتلسكوبات بشكل آمن تماماً دون الحاجة إلى أيّ نوعٍ من الحماية للعين.
جديرٌ بالذكر أنه سيتبع هذا الخسوف القمر كسوف جزئي للشمس في أكتوبر المقبل، وسوف يكون مشاهداً في سماء الوطن العربي.