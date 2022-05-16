"خسوف القمر" يظهر بسماء السعودية فجراً قبل أن يختفي عن الأنظار

وأضاف أبو زاهرة، يعود سبب عدم حدوث الخسوف شهرياً، إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، حيث ظل الأرض يكون على المستوى نفسه، لذلك لا يحدث خسوف شهرياً.