خطأ طبي ينتهي ببتر يد معلم في الرياض.. ويناشد إنصافه ومحاسبة المقصر

اتهم معلم في الرياض طبيبًا يعمل في أحد المجمعات الطبية الخاصة بالتسبب في خطأ طبي، وصفه بالكارثي، حيث أدى إلى بتر يده ودخوله في غيبوبة؛ بسبب عدم التشخيص الصحيح للحالة، وذلك عندما توجّه إليه يعاني من سخونة دون أن يعلم بإصابته بمرض "السكري"؛ حيث تم منحه مغذيًا في الوريد لتبدأ رحلة من المعاناة والشكاوى.