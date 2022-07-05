خطباء عرفة.. أولهم "ابن عبداللطيف" وآخرهم "العيسى".. وأطولهم مدة "المفتي"

وفي عام 1344هـ خطب بالناس يوم عرفة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وظل خطيبًا حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشيخ محمد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، واستمر في الخطابة حتى عام 1376هـ.