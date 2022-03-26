خطف وفاحشة وابنة تموت طعناً بيد والدها.. جريمتان بشعتان في جدة انتهتا بـ "القتل تعزيراً"
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، وفي واقعتَيْن منفصلتَيْن حُكمَي قتل تعزيراً في جانيَّيْن سعوديَّيْن بمحافظة جدة، حيث أقدم الأول على خطف فتاتَيْن وفعل الفاحشة بهما بالقوة، فيما قام الآخر بقتل ابنته، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبّب في وفاتها.
خاطف الفتاتَيْن
تفصيلاً أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / محمد بن عبده بن أحمد درويش -سعودي الجنسية- على خطف فتاتَيْن وفعل الفاحشة بهما بالقوة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت بما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بحق / محمد بن عبده بن أحمد درويش، اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
قاتل ابنته
وحول الجريمة الثانية أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في محافظة جدة، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / عبدالله بن طاهر المرغلاني -سعودي الجنسية- على قتل ابنته، وذلك بطعنها بسكين عدة طعنات، وإشهار السكين على جدة المجني عليها مما تسبّب في وفاتها.
وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / عبدالله بن طاهر المرغلاني، اليوم السبت 23 / 8 / 1443هـ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرّمة.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.