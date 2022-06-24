خطيب الحرم المكي: أهم دروس الحج تحقيق التوحيد وتجريده لله

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام: لقد فضل الله تعالى بعض الأزمنة على بعض، وجعلها محلا للطاعات، وميدانًا للعبادات؛ رحمة منه وفضلاً، وحكمة وعدلاً، وعما قريب تنزل بساحنا أيام عشر ذي الحجة، أيام عظم الله أمرها، ورفع على الأيام قدرها، وأقسم بها في كتابه الكريم؛ فقال سبحانه (والفجر وليال عشر)، والعمل الصالح فيها أفضل منه في سائر العام، قال النبي صلى الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر) قالوا: (ولا الجهاد في سبيل الله؟) قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) أخرجه البخاري، وفي رواية للإمام أحمد: (فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد).