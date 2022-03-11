خطيب المسجد النبوي: من ترك صوم رمضان كسلاً وتهاونًا وتساهلاً بلا مرض ولا غرض وهو مقر بوجوبه فلا يكفر

ومضى قائلاً: إن من ترك صوم رمضان كسلاً وتهاونًا وتساهلاً بلا مرض ولا غرض وهو مقر بوجوبه فلا يكفر، ولكنه عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب ووجب عليه التوبة من تفريطه وقضاء الأيام التي أفطرها في أصح قولي العلماء، ولا يصح صيام الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار، ولا يصح صوم القضاء بنية من النهار بل يجب أن يحكم النية والعزيمة من الليل وينوي القضاء قبل طلوع الفجر فإن لم يعزم من الليل لم يجزئه لحديث حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".