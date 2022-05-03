خلال الأيام القليلة المقبلة.. فتح جسر المعيصم بمكة المكرمة للقادمين من النوارية

ويأمل الأهالي من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة وعلى رأسهم الأمين؛ إيجاد الحلول لفك لغز تعثُّر أجزاء من مشروع الكوبري خصوصًا ربطه بطريق السيل - الشرائع طلوعًا ونزولاً، حيث توقفت أعمال أكتاف الكوبري منذ سنوات ولم تُستكمل بعد، ولا تزال الصبات الخرسانية تحاصره من جميع الاتجاهات.