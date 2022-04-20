خلال تتويجه الفائزين بمسابقة عطر الكلام.. تركي آل الشيخ: هذه أجمل لحظات حياتي

ويستهدف برنامج (عطر الكلام) وهي مسابقة عالمية تنظمها الهيئة العامة للترفيه للقرآن الكريم والأذان، ذوي المواهب في مجال تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان، وتعد أكبر مسابقة في مجالها عالمياً، إذ تقدم للمشاركة فيها أكثر من 40 ألف مشترك، من 80 دولة حول العالم، وقد تأهل منهم 36 متسابقاً من دول عدة، وتعد أول مسابقة في العالم تجمع مساري تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان في برنامج واحد.