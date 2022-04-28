خلال رمضان .. نزاهة: إيقاف 43 متهمًا والتحقيق مع 189 في جرائم رشوة وتزوير وغسيل أموال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهمًا، فيما أوقفت 43 متهمًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه.