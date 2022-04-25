خلال ساعة من إطلاقه بالرياض.. اكتمال حجز المرحلة الثانية لمشروع "سرايا الجوان" لمستفيدي "سكني"

ويأتي المشروع امتدادًا لنحو 29 مشروعًا سكنيًا تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض، وتوفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار يصل إلى 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخريطة "وافي".