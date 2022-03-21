"خلها أجمل".. "الهرفي" يطرح مبادرة عمرانية لإزالة مظاهر التشوه البصري من مدن المملكة

وحول الوسائل التي ستعتمد عليها الحملة، بيّن "الهرفي" أن الحملة ستعتمد على عدد من الوسائل هي: وسائل الإعلام في نشر الثقافة الجمالية بين المواطنين والمقيمين وبيان سلبيات التشوه البصري، وإجراء مسابقة خلها أجمل بالإضافة لمسابقات وجوائز فرعية حسب التميز في المجالات المتنوعة وطرح مبادرات وعقد ورش عمل متخصصة لبلورة معايير جمالية وخطط وتصاميم تليق بالبنى التحتية والمباني والمرافق مستوحاة من أصالة التراث وروح المعاصرة، وتبني الحملة من قبل الجهات المعنية ووسائل الإعلام والجهات المجتمعية والثقافية والأندية الرياضية.