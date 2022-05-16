"خيرات" لـ"سبق": إدراج الموسيقى في التعليم مهم ولها فائدة على سلوك وعقلية الإنسان

وكانت هيئة الموسيقى قد أعلنت اليوم إطلاق "نشاط لا صفي" باسم "الثقافة الموسيقية"، بالتعاون مع وزارة التعليم، يقدِّم محتوى إثرائيًّا على منصة مدرستي التابعة لوزارة التعليم بهدف إكساب الطلاب المهتمين فكرة واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة الموسيقية، والتعرُّف على أساليب فنانين عالميين، إضافة إلى القدرة على التفريق بين الأنماط الموسيقية الشعبية بالسعودية، والتعرف على الآلات الموسيقية.