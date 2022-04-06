خيمة الرواق الرمضانية لأول مرة بقاعة نيارة بالرياض .. فخامة الضيافة ومتعة الترفيه

وتقدم الخيمة إفطاراً بوفيه مفتوح يتضمن أشهى الأطباق السعودية التقليدية بالإضافة إلى قائمة فاخرة من أشهى المأكولات والمشروبات العالمية التي صنعها فريق من الطهاة المحترفين كما تضم مطاعم مثل أوكو ومير شعبي بالإضافة للأطباق الهندية واليابانية في أجواء احتفالية متميزة، كما تتميز القاعة بشاشات عرض ضخمة تصل لـ 72 مترا مربعاً لعرض المسلسلات والبرامج الرمضانية، كما توفر الخيمة مصلى للتراويح، بالإضافة إلى بوفيه خاص بالأطفال ومنطقة خاصة بهم يقوم عليها مشرفون متخصصون، فضلاً عن ساحات المواقف الواسعة وخدمات صف السيارات تسهيلاً على رواد الخيمة.