خيمة الرواق الرمضانية لأول مرة بقاعة نيارة بالرياض .. فخامة الضيافة ومتعة الترفيه

عادت خيمة الرواق الرمضانية بتراثها الأصيل وأجوائها العربية التي تنضح بالفخامة والأناقة لترحب باستقبال ضيوفها في شهر رمضان هذا العام بقاعة نيارة بالرياض التي تتسع لـ 1800 شخص، بعد أن تمت إعادة القاعة لتتناسب مع ليالي رمضان وتزيدها سحراً وجمالاً.
وأكد علي مدخلي الرئيس التنفيذي لشركة BelleGate لتنظيم الفعاليات والمعارض والمناسبات أن الشركة تفخر باستقبال ضيوفها في رمضان هذا العام لأول مرة في قاعة نيارة بالرياض وبدعم من الهيئة العامة للترفيه وذلك بعد نجاح تجاربها في أكبر الفنادق بالمملكة مثل الفورسيزونز والهيلتون وخيمة أرض المعارض التي كانت الأكبر في المملكة.
وأوضح أن خيمة الرواق الرمضانية في نيارة تتميز بحلة جديدة مستوحاة من الشهر الفضيل وتقديم مفهوم جديد ومبتكر في الضيافة تعكس الأجواء الرمضانية الحقيقة بأسلوب لا يضاهى من حيث الفعاليات التي تتمثل في العديد من الأنشطة الترفيهية والفخامة التي تجمع بين عراقة الماضي وحداثة الحاضر وتمنح الضيوف شعوراً بالمتعة والدفء مع أصدقائهم وعوائلهم.
وتقدم الخيمة إفطاراً بوفيه مفتوح يتضمن أشهى الأطباق السعودية التقليدية بالإضافة إلى قائمة فاخرة من أشهى المأكولات والمشروبات العالمية التي صنعها فريق من الطهاة المحترفين كما تضم مطاعم مثل أوكو ومير شعبي بالإضافة للأطباق الهندية واليابانية في أجواء احتفالية متميزة، كما تتميز القاعة بشاشات عرض ضخمة تصل لـ 72 مترا مربعاً لعرض المسلسلات والبرامج الرمضانية، كما توفر الخيمة مصلى للتراويح، بالإضافة إلى بوفيه خاص بالأطفال ومنطقة خاصة بهم يقوم عليها مشرفون متخصصون، فضلاً عن ساحات المواقف الواسعة وخدمات صف السيارات تسهيلاً على رواد الخيمة.
وأعلنت خيمة الرواق عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحجز متاح عبر تطبيق تطبيقThe Chefzوبالنسبة للمجموعات والشركات فيمكنها الحجز عن طريق رقم الجوال 0502766807.