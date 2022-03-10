دارة الملك عبدالعزيز تصدر أول ترجمة عربية لـ"رحلة عمر بَطُّون" من إسبانيا إلى مكة

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز أول ترجمة باللغة العربية لنص مخطوطة خُطَّت في الأصل بلغة (الألخميادو) الخاصة بالموريسكيين (المسلمين في إسبانيا) ثم تُرجمت إلى اللغة الإسبانية بعنوان (رحلة عمر بَطُّون)، وهي خاصة برحلة حجّه هو ورفيقه محمد دِلْ كُرَّال من مدينة آبلة الإسبانية، ذات الأقلية المسلمة الكبرى في إسبانيا، إلى الأماكن المقدسة التي استغرقت أربع سنوات ( 896 ـ 900هـ/1491 ـ 1495م) ومرت بثماني مدن في ست دول عربية، نتيجة ضياع الرحلة وطول التجوال في أصقاع متباينة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، عاشا خلالها تجارب استثنائية.