دار مجوهرات سعودية راقية تُهديكِ روائع تليق بكل مناسبة.. تعرفي إليها

نجحت دار "لوسترو" Lustro سريعًا وبكل اقتدار في أن تصنع لنفسها اسمًا عريقًا في عالم المجوهرات الراقية بالمنطقة. وتعد مجموعات المجوهرات التسع التي أبدعتها هذه العلامة السعودية الراقية، المصممة قطعها بكل دقة وإتقان، بإهداء كل امرأة روائع قيّمة تليق بكل مناسباتها.
حين بدأ رائد الأعمال السعودي مشعل أحمد الديبيان بتأسيس "لوسترو" في عام 2008، وهي تقدم مجوهرات موجهة للعملاء الذين يتطلعون إلى أن يكونوا روادًا في مجال الموضة، بخلاف المجوهرات التقليدية الأخرى.
وللباحثات عن التميّز، تنفرد مجموعة Stellarosa بثرائها بترصيع الألماسات ذات “القطع فائق النقاء” الذي يعزز من انعكاس الضوء على أسطح الألماسات بأسلوب فريد وشديد التألق. وبالتالي تفرض قطع هذه المجموعة الثرية بالانحناءات الرقيقة نفسها بوصفها إبداعات لا غنى عنها لرائدات صيحات الموضة.
وتحمل أحدث مجموعات الدار الاسم Coda Di Leone، وتأتي ثرية بترصيع ستة أحجار مختلفة الألوان، وتمتاز بذيل أسد يرمز إلى الطبيعة والقوة. ويشكل الذهب الوردي والألماس والملاكيت غيضًا من فيض العناصر الرئيسة التي تتألق بها هذه المجموعة المثيرة. ومن ناحية أخرى، تجسّد مجموعةLancia ثقة المرأة العصرية وقوتها، فيما تخاطب مجموعة Lust أنوثتكِ بدرجات الذهب الوردي الذي يتمم الألماس جماله.
أما مجموعة Sera فلن تخيّب ظنكِ أبدًا وستعتزين دومًا باقتنائها، فهي أكثر مجموعات “لوسترو” رواجًا. ولا يمكن بأي حال إغفال جمال مجموعتي Bling وLusso اللتين تجمعان بين اللمسات العصرية من ناحية والمهارة الحرفية الآسرة من ناحية أخرى، وكذلك مجموعتي الزفاف Bridal والمجوهرات الراقية High Jewelry اللتين تليقان بجميع مناسباتكِ الخاصة؛ إذ تهدي مجموعة الزفاف كل عروس قطعًا فريدة من نوعها ومصنوعة يدويًا، بينما تزدان مجموعة المجوهرات الراقية بألماسات منفردة “سوليتير” وأحجار كريمة وقطع جريئة تخطف الأنظار من فرط روعتها.
وتهدف العلامة إلى إحداث ثورة فيما يتعلق بالمفهوم التقليدي لتصاميم المجوهرات وخدمة العملاء من خلال مجوهراتها الفريدة المرصعة بالألماس المتلألئ. ولتحقيق هذا الهدف، يقدم كل متجر من متاجر “لوسترو” تجربةً فريدةً لكل عميلة بحسب طلبها، فيما يضطلع فريق من الخبراء بتنفيذ خطوات عملية التصميم بكل دقة حتى تخرج أحجار الألماس في النهاية بإطلالات فائقة الصفاء والنقاء وثريةً بأعلى مستويات الجودة. وفي المستقبل، تخطط العلامة أيضًا إلى توفير تجربة صنع المجوهرات يدويًا لجميع عميلاتها في شتى أنحاء العالم عبر فروعها في كلٍ من لندن، والكويت، ودبي.
ويمكنكم الاطلاع على مجموعات لوسترو المميزة من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.lustro.com/ar/