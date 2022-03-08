دار مجوهرات سعودية راقية تُهديكِ روائع تليق بكل مناسبة.. تعرفي إليها

وتهدف العلامة إلى إحداث ثورة فيما يتعلق بالمفهوم التقليدي لتصاميم المجوهرات وخدمة العملاء من خلال مجوهراتها الفريدة المرصعة بالألماس المتلألئ. ولتحقيق هذا الهدف، يقدم كل متجر من متاجر “لوسترو” تجربةً فريدةً لكل عميلة بحسب طلبها، فيما يضطلع فريق من الخبراء بتنفيذ خطوات عملية التصميم بكل دقة حتى تخرج أحجار الألماس في النهاية بإطلالات فائقة الصفاء والنقاء وثريةً بأعلى مستويات الجودة. وفي المستقبل، تخطط العلامة أيضًا إلى توفير تجربة صنع المجوهرات يدويًا لجميع عميلاتها في شتى أنحاء العالم عبر فروعها في كلٍ من لندن، والكويت، ودبي.