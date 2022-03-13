"دار وإعمار" تُوَقع 5 اتفاقيات مع 5 جهات تمويلية خلال معرض "ريستاتكس العقاري 2022"

وقال منصور محمد الجفيلي الرئيس الإقليمي لقسم المبيعات: إن هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لعملاء الشركة؛ لتمكينهم من تملك الوحدات السكنية في مشاريعها التي تعمل على تطويرها عبر كل من مشروع "سرايا النرجس"، و"سرايا الجوان" في شمال مدينة الرياض، إلى جانب المشاريع السكنية المستقبلية، من خلال ما تقدمه من مزايا تحفيزية وتشجيعية تمويلية إضافية وحصرية لعملاء الشركاء من قِبَل الجهات التمويلية المشاركة.