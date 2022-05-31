"دا توباكو أتلس": انخفاض أعداد المدخّنين في السعودية إلى ما يزيد على الثلث

وأشار التقرير الحديث إلى نتائج مسح منذ عام 2014، وإلى عام 2020 تؤكد انخفاضًا في عدد المدخنين في السعودية بنسبة 37% بعد فرض الضرائب عام 2017 على التبغ بكل أنواعه، وتشديد القوانين كحظر بيعه على المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.