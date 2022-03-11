دراسة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار: غالبية النساء في السعودية يشعرن بتقدير مساهماتهن في المجتمع

إلى ذلك، اعتبرت 91% من عينة الدراسة من النساء السعوديات أن الحكومة تلبي احتياجاتهن فيما يتعلق بفرص التعليم، وهو ما يؤكد على اهتمام المملكة بحصول كل مواطن على حقة في التعليم بشكل مجاني، فيما يرى 79% منهن أن الحكومة تلبي احتياجاتهن فيما يتعلق بالحصول على سكن لائق، وهوما يؤكد فعالية البرامج الوطنية للإسكان، والتي انعكست على المرأة السعودية بشكل محدد.