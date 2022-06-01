درجات حرارة تتجاوز الـ 46 بداية من الجمعة.. الأرصاد: هذه هي المناطق المتأثرة

وقال المركز: بمشيئة الله، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى انعدام في الرؤية على مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل وشرق #تبوك وعلى سواحل منطقتَي #مكة_المكرّمة و #المدينة_المنوّرة (#ينبع #رابغ #جدة)، خاصة على الطرق السريعة ابتداءً من يوم الخميس حتى بداية الأسبوع القادم.