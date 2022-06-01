محليات

درجات حرارة تتجاوز الـ 46 بداية من الجمعة.. الأرصاد: هذه هي المناطق المتأثرة

المركز توقع نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي لانعدام في الرؤية الخميس
درجات حرارة تتجاوز الـ 46 بداية من الجمعة.. الأرصاد: هذه هي المناطق المتأثرة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد تجاوز درجات الحرارة العظمى ٤٦مْ على مناطق مكة المكرّمة (العاصمة المقدّسة) والمدينة المنوّرة (المحافظات بين المدينة المنوّرة وينبع) وشمال المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والخفجي) ابتداءً من يوم الجمعة حتى بداية الأسبوع القادم.

وقال المركز: بمشيئة الله، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة يؤدي إلى انعدام في الرؤية على مناطق #الجوف #الحدود_الشمالية #حائل وشرق #تبوك وعلى سواحل منطقتَي #مكة_المكرّمة و #المدينة_المنوّرة (#ينبع #رابغ #جدة)، خاصة على الطرق السريعة ابتداءً من يوم الخميس حتى بداية الأسبوع القادم.

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