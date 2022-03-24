دعاة إندونيسيا: زيارة "آل الشيخ" تعطينا حافزاً معنوياً كبيراً لنشر الدعوة وفق منهح الوسطية

من جهته، قال مؤسس كلية الإمام الشافعي في العاصمة جاكرتا الداعية الدكتور علي مصري، إن المملكة منذ تأسيسها قامت على كتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، مبيناً أنه وكثير من الدعاة، يعتبرون أنفسهم من أبناء المملكة عقيدة ومنهجاً، قائلاً: "نحن بذلك ننتسب إلى العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح"، وشكر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله– والمملكة حكومة وشعباً، على الجهود الجبارة التي يبذلونها في خدمة الإسلام والمسلمين.