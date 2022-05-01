دعا الله أن يحفظ بلاد الحرمين .."السديس" يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أسمى آيات التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة قدوم عيد الفطر لعام 1443هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والأمان، وعلى خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

كما رفع الشيخ السديس التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة قدوم عيد الفطر لعام (1443)، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ سموه، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة في ظل القيادة الرشيدة -حفظها الله- وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين ويديم نعمة الأمن والأمان.