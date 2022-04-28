دعا جيرانه للإفطار وسبَقه الأجل.. العثور على "جثمان مفقود سيول رخو"

يشار إلى أن المفقود قد دعا جيرانه إلى مائدة الإفطار في منزله، مساء أمس الأربعاء، إلا أن قدرة الله شاءت بوفاته غريقًا قبل الإفطار، بعد أن جرفته سيول وادي رخو.. ‎‎نسأل الله له الرحمة والمغفرة.