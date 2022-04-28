محليات
دعا جيرانه للإفطار وسبَقه الأجل.. العثور على "جثمان مفقود سيول رخو"
انتشلته فِرَق "مدني ينبع" مساءً بمساعدة المواطنين بعد ساعات من البحث
عثرت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، مساء أمس الأربعاء، على جثمان مواطن مفقود في سيول مركز رخو التابع لمحافظة ينبع؛ وذلك بمساعدة عدد من المواطنين المتطوعين.
وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تَلَقّت بلاغًا عصر أمس الأربعاء، يفيد بسقوط شخص في سيول مركز رخو، بعد هطول أمطار غزيرة سيّلت الشعاب والأودية؛ وذلك قبل انتشاله متوفى بعد بحث استمر لساعات.
يشار إلى أن المفقود قد دعا جيرانه إلى مائدة الإفطار في منزله، مساء أمس الأربعاء، إلا أن قدرة الله شاءت بوفاته غريقًا قبل الإفطار، بعد أن جرفته سيول وادي رخو.. نسأل الله له الرحمة والمغفرة.