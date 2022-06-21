دعم لا ينقطع.. هنا أبرز ما قدَّمته السعودية لمساعدة الأردن على تجاوُز أزماتها

للسعودية في دعم الأردن مواقف مشرفة أصيلة منذ بداية العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1933م. وفي التاريخ القريب قدمت السعودية في قمة مكة 2018 التي عُقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن، وصل إجمالي قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، تمثلت في وديعة بالبنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وذلك إلى جانب الإمارات والكويت.