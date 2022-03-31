"دلّة" توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون

تجدر الإشارة إلى أن مرض باركنسون أو "الشلل الرعاشي" هو ثاني أكثر الاضطرابات العصبية التنكسية شيوعًا، ومن أبرز أعراضه الارتعاش في أحد الأطراف وتصلب العضلات وفقدان القدرة على التحكم بالحركات الأساسية؛ حيث إن المريض يعاني من أعراض بطء الحركة والتخشب والتصلب والرعاش وقت الراحة، بالإضافة إلى اختلال التوازن ومشاكل في البلع والتخاطب والنطق واضطراب النوم، كما أن طبيعة المرض مزمنة، وقد تشمل صعوبات في التفكير والشعور بالاكتئاب في مراحل متقدمة.