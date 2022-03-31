"دلّة" توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون

وقعت شركة دلة الصحية اتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون، لمنح مرضى الباركنسون خصومات في مستشفيات دلة النخيل ودلة نمار في مدينة الرياض، إضافة إلى التعاون في مجالات صحية عديدة.
ووقع الاتفاقية كل من: مدير تطوير الأعمال في شركة دلة الصحية سعود الرقراق، والمدير التنفيذي للجمعية السعودية لمرضى الباركنسون عدنان العيسى، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار التزام دلة الصحية بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على مساعدة المرضى وتخفيف المعاناة التي يشعر بها المصاب بالباركنسون وتوعية الأشخاص القائمين على رعايته عبر التثقيف والعلاج والدعم المعنوي.
كما تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة تعزز جهود الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون لتقديم الدعم والمساعدة والمشورة للمرضى وعائلاتهم ومن يقومون برعايتهم، وكذلك تحسين المستوى الصحي والمعيشي للمرضى عبر وسائل العلاج والأجهزة المساندة، والاهتمام ببرنامج العناية المنزلية كالاهتمام بالعلاج الطبيعي وما يتبعه كبرنامج النطق والتخاطب واضطرابات النوم وغيرها.
وأوضح الرقراق أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه دلة الصحية تحت مظلة الأنشطة الاجتماعية والخيرية المتنوعة التي تتبناها؛ تجسيدًا لدورها في خدمة المجتمع، وحرصها على أن يكون لها دور فاعل تجاه قضايا المجتمع السعودي، والإسهام بكل ما من شأنه تحقيق الرفاه لأبنائه.
بدوره ثمّن العيسى جهود دلة الصحية في دعم الجمعية السعودية لمرضى الباركنسون عبر مساعدتها على تنفيذ برامجها لخدمة مرضى الباركنسون، مشيدًا بدور الشركة في مجالات دعم المجتمع والعمل الخيري.
تجدر الإشارة إلى أن مرض باركنسون أو "الشلل الرعاشي" هو ثاني أكثر الاضطرابات العصبية التنكسية شيوعًا، ومن أبرز أعراضه الارتعاش في أحد الأطراف وتصلب العضلات وفقدان القدرة على التحكم بالحركات الأساسية؛ حيث إن المريض يعاني من أعراض بطء الحركة والتخشب والتصلب والرعاش وقت الراحة، بالإضافة إلى اختلال التوازن ومشاكل في البلع والتخاطب والنطق واضطراب النوم، كما أن طبيعة المرض مزمنة، وقد تشمل صعوبات في التفكير والشعور بالاكتئاب في مراحل متقدمة.