دماء على هدايا النجاح.. صامطة تُفجع بوفاة معلمة وجنينها والتفاصيل مؤلمة

وتابعت: "آخر اجتماع بها في اليوم الدراسي الذي سبق وفاتها؛ حيث جلست معنا جلسة مودع وتبادلنا الأحاديث الكثيرة حول ولادتها؛ لكونها في الشهر التاسع، وتحدثت لنا عن قيادتها للسيارة، وإن زوجها طلب منها إيصالها هذا الشهر التاسع حتى يكون مطمئنا عليها إلا أنها ردت عليه (الحافظ الله وإن شاء الله ماراح يصير لي شيء)، وكانت الراحلة تتحدث لنا عن أبنائها الأربعة (3 بنات وولد) وتؤكد تعلقها بهم وتخاف أن تفقد أحدا منهم وسبحان الله ذهبت هي أولاً".