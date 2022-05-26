"دهانات الجزيرة" تشرع ببيع منتجاتها "أونلاين" في دولة الإمارات
شرعت "دهانات الجزيرة" في بيع منتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "أونلاين"، من خلال موقعها الإلكتروني.. ويأتي ذلك إثر نجاح تجربتها في المملكة العربية السعودية بصفتها أول موقع إلكتروني مختص في بيع منتجات الدهان والحلول الإنشائية "أونلاين".
وتنبع هذه الخطوة من اهتمام الشركة بالتوسع وتطوير الحلول التقنية المقدمة لعملائها في جميع أقسامها، وأولها تسهيل وصول العميل لكل المنتجات، وإتمام عملية الشراء كاملة "أونلاين".
ولم يقتصر حرص الشركة على عرض المنتجات فحسب؛ بل أسهبت في إضافة مجموعة من المميزات والخصائص التي تجعل من تسوق العميل على موقعها الإلكتروني تجربة استثنائية ومميزة، ومن هذه المميزات: وجود المقالات التعريفية التي تساعد في إثراء معلومات الزائر عن الدهانات بمختلف أنواعها وخصائصها، إضافة إلى توفر "حاسبة الدهان" التي تساعده في معرفة الكمية المناسبة له من الدهان قبل الشراء؛ علاوة على وجود "محاكي الألوان"، الذي يُمَكّنه من تطبيق أي لون دهان على مساحات مختلفة لمعرفة اللون الأنسب للمكان.
وبمناسبة افتتاح البيع الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عبدالله بن سعود الرميح، بأن الشركة في سعي دائم ودؤوب لتحسين تجربة العميل، بداية من تعرف العميل على "دهانات الجزيرة"، ووصولًا إلى قرار الشراء.
وأكد "الرميح" أن الهدف من إتاحة الشراء "أونلاين" في الإمارات العربية المتحدة ليس لنكون الأوائل في هذا المجال فحسب؛ بل لنتيح لكافة عملائنا الوصول إلى كامل منتجاتنا بطريقة أسهل، والتعرف عليها بصورة أوسع بواسطة الكتالوجات التعريفية والفيديوهات التوضيحية.
وتابع: أن إتاحة البيع "أونلاين" في الإمارات العربية المتحدة، سيساعد على سرعة الوصول ومعرفة كامل المنتجات المتوفرة لدينا وشرائها "أونلاين" دون الحاجة إلى زيارة الفرع.
حول "دهانات الجزيرة"
تأسست شركة "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي.
ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المُصَنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 400.000 طن سنويًّا، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.