"دهانات الجزيرة" تشرع ببيع منتجاتها "أونلاين" في دولة الإمارات

ولم يقتصر حرص الشركة على عرض المنتجات فحسب؛ بل أسهبت في إضافة مجموعة من المميزات والخصائص التي تجعل من تسوق العميل على موقعها الإلكتروني تجربة استثنائية ومميزة، ومن هذه المميزات: وجود المقالات التعريفية التي تساعد في إثراء معلومات الزائر عن الدهانات بمختلف أنواعها وخصائصها، إضافة إلى توفر "حاسبة الدهان" التي تساعده في معرفة الكمية المناسبة له من الدهان قبل الشراء؛ علاوة على وجود "محاكي الألوان"، الذي يُمَكّنه من تطبيق أي لون دهان على مساحات مختلفة لمعرفة اللون الأنسب للمكان.