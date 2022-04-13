"دواء" توفر الأدوية لـ3 آلاف حالة من الفقراء والمحتاجين بمكة خلال رمضان

وأثنى على الدعم الكبير الذي تحظى به جمعية الدواء وكافة الجمعيات الخيرية في المملكة من قيادتنا الرشيدة، والتي كان من أبرزها مؤخرًا إطلاق سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أيده الله- للحملة الوطنية للعمل الخيري قبل أيام، ودعمها بمبلغ 50 مليون ريال، في إطار ما توليه القيادة الحكيمة من عظيم الاهتمام بالعمل الخيري ، وامتداد، ا لحرصها على تشجيع قيم البذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات، والمقيمين والمقيمات على تعزيز التكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.